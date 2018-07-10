Арест детоубийцы, сжегшей двоих детей под Семеновым, продлен на 2 месяца 

Суд продлил срок ареста нижегородки, которая задушила и сожгла своих малолетних детей. Об этом сообщается на сайте Московского районного суда.
Напомним, 25 апреля, в среду утром, около дома по проспекту Бусыгина на заднем сиденье арендованной автомашины марки «Киа» злоумышленница руками задушила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына и подожгла их.
Испугавшись, что ее могут увидеть охотники, она, сбив огонь водой, вновь положила тела детей в салон иномарки и вернулась в областной центр. В четверг на той же автомашине нижегородка снова вывезла убитых в Семеновский район, где в заброшенном строении подожгла тела, после чего скрылась.
Подозреваемая дала признательные показания. По решению суда сроки содержания под стражей продлены до 25 августа. Ходатайство о продлении ареста представил следователь по особо важным делам СУ СК по региону. Постановление суда в законную силу не вступило.