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Замдиректора лесничества в Белозерском района заплатит 200 тысяч рублей за вождение в пьяном виде
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Замдиректора лесничества в Белозерском района заплатит 200 тысяч рублей за вождение в пьяном виде 

45.ru 4 часа назад
Фото: 45.ru
Мужчина дважды попадался сотрудникам ГИБДД в пьяном виде
В Белозерском района суд вынес решение по делу заместителя директора ГКУ «Белозерское лесничество». Его обвиняли в пьяной езде — при этом нарушил правила подсудимый во второй раз. Первый раз его поймали в марте этого года.
— На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд, признал его виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Приговор суда не вступил в законную силу.
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