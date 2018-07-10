Замдиректора лесничества в Белозерском района заплатит 200 тысяч рублей за вождение в пьяном виде 

Мужчина дважды попадался сотрудникам ГИБДД в пьяном виде
В Белозерском района суд вынес решение по делу заместителя директора ГКУ «Белозерское лесничество». Его обвиняли в пьяной езде — при этом нарушил правила подсудимый во второй раз. Первый раз его поймали в марте этого года.
— На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд, признал его виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Приговор суда не вступил в законную силу.