В Китае суд приговорил к смертной казни мужчину, убившего девять школьников

ПЕКИН, 10 июл — РИА Новости . Суд средней ступени города Юйлинь в китайской провинции Шэньси приговорил 28-летнего Чжао Цзэвэя к смертной казни за убийство девяти школьников в 2017 году, сообщает Центральное телевидение Китая

Нападение произошло 27 апреля 2017 года в уезде Мичжи округа Юйлинь в провинции Шэньси, когда дети возвращались из школы домой. Молодой человек 1990 года рождения, который также ранее обучался в этой школе, вооружившись кинжалом, напал на первых встретившихся ему школьников. Его немедленно задержали, а на допросе он заявил, что таким образом хотел выместить обиду на своих одноклассников, которые унижали его во время учебы.

В результате нападения девять школьников погибли, ещё 10 пострадали.

Суд квалифицировал действия подсудимого как «умышленное убийство», приговорил к смертной казни, а также лишил всех политических прав.

Подсудимый заявил, что собирается подать апелляцию.