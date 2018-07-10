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В Китае суд приговорил к смертной казни мужчину, убившего девять школьников
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В Китае суд приговорил к смертной казни мужчину, убившего девять школьников 

РИА Новости 2 часа назад
ПЕКИН, 10 июл — РИА Новости. Суд средней ступени города Юйлинь в китайской провинции Шэньси приговорил 28-летнего Чжао Цзэвэя к смертной казни за убийство девяти школьников в 2017 году, сообщает Центральное телевидение Китая.
Нападение произошло 27 апреля 2017 года в уезде Мичжи округа Юйлинь в провинции Шэньси, когда дети возвращались из школы домой. Молодой человек 1990 года рождения, который также ранее обучался в этой школе, вооружившись кинжалом, напал на первых встретившихся ему школьников. Его немедленно задержали, а на допросе он заявил, что таким образом хотел выместить обиду на своих одноклассников, которые унижали его во время учебы.
В результате нападения девять школьников погибли, ещё 10 пострадали.
Суд квалифицировал действия подсудимого как «умышленное убийство», приговорил к смертной казни, а также лишил всех политических прав.
Подсудимый заявил, что собирается подать апелляцию.
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