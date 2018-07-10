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Оренбургский суд наказал бортпроводника за кражу у пассажира
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Оренбургский суд наказал бортпроводника за кражу у пассажира 

ProOren 4 часа назад
Фото: ProOren
Оренбургский райсуд вынес приговор бывшему бортпроводнику за то, что он обокрал пассажира.
О том, что 31-летнего стюарда «Авиакомпании «Россия» признали виновным в хищении, сообщают в Оренбургской транспортной прокуратуре. Обвиняемый похитил у одного из пассажиров авиарейса «Южно-Сахалинск — Внуково» 59 тыс. рублей. Бортпроводник сфотографировал данные карты потерпевшего и снял с нее деньги через мобильную банковскую систему.
Выслушав прокурора, суд вынес подсудимому обвинительный приговор и наказал исправительными работами сроком на год и 10 месяцев. Кроме того, мужчине придется ежемесячно выплачивать в доход государства 15% своей зарплаты.
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