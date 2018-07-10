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Гендиректор белорусско-российского предприятия задержан за дачу взятки
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Гендиректор белорусско-российского предприятия задержан за дачу взятки 

РИА Новости 4 часа назад
МИНСК, 10 июл — РИА Новости. Гендиректор совместного белорусско-российского предприятия задержан за дачу взятки, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
"Следственным управлением УСК по Гомельской области продолжается расследование уголовного дела о получении взятки в размере одного миллиона рублей Российской Федерации заместителем директора и бывшим начальником отдела ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», — говорится в сообщении ведомства.
По его информации, с поличным задержаны взяткополучатели и взяткодатель — генеральный директор совместного белорусско-российского предприятия, 54-летний гражданин Белоруссии.
"К указанным лицам применена мера пресечения в виде заключения по стражу, им предъявлено обвинение. Обвиняемые дают признательные показания. В содеянном раскаиваются", — отметили в СК.
На прошлой неделе белорусские СМИ сообщили о задержании замдиректора Гомельского завода литья и нормалей, входящего в состав холдинга «Гомсельмаш». Отмечалось, что ему был передан в качестве взятки миллион российских рублей. При этом в СК фамилии подозреваемых не называли.
Некоторые белорусские СМИ со ссылкой на брянские издания сообщили, что в Минске задержан генеральный директор ЗАО СП «Брянсксельмаш» Валерий Сулеев. Отмечалось, что Сулеев 30 июня отправился в Белоруссию с рабочей поездкой, а затем внезапно перестал выходить на связь. На предприятии «Брянсксельмаш» эту информацию не комментировали. От комментариев отказывались и правоохранительные органы Белоруссии.
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