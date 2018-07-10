Сбежавшего из ИК-2 осужденного задержали сотрудники ДПС в Свердловской области 

Мужчина связал простыни и спустился с четвертого этажа
В Кетовском районе будут судить жителя за побег из ИК-2. 26 мая приговорённый к четырем годам лишения свободы за совершение умышленных преступлений против собственности мужчина связал простыни, спустился с четвертого этажа помещения колонии и скрылся в неизвестном направлении. На следующий день его задержали сотрудники ДПС на территории Свердловской области.
— В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Кетовский районный суд для рассмотрения по существу.
В случае признания обвиняемого виновным ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, — сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.