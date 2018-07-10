Сбежавшего из ИК-2 осужденного задержали сотрудники ДПС в Свердловской области

— В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Кетовский районный суд для рассмотрения по существу.

Мужчина связал простыни и спустился с четвертого этажа

45.ru: последние новости

Замдиректора лесничества в Белозерском района заплатит 200 тысяч рублей за вождение в пьяном виде

Полиция приехала на вызов об избиении и попала под горячую руку жителя Юргамыша

В Госдуме рассказали, какие зарплаты и пенсии у депутатов