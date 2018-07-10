В Красноярском крае судят ревнивца, поджегшего дом с людьми

По версии следствия, в июне 2017 г. 45-летний ранее судимый мужчина проживал с 27-летней девушкой в 2-этажном доме в с. Подтёсово Енисейского района. Вечером 28 июня 2017 г. мужчина вернулся домой, а его возлюбленная выпивала в компании других людей. Преступник вышел на улицу, облил бензином деревянный дом и поджег его.

Большинство жителей, среди которых были дети, смогли выбраться из огня самостоятельно или были эвакуировали. Однако сожительница поджигателя скончалась на месте, а ее подруга сломала обе ноги, выпрыгнув из окна.

Сейчас ревнивцу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.