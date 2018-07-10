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Мужчина спалил многоквартирный дом после ссоры с женой в Красноярском крае
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Мужчина спалил многоквартирный дом после ссоры с женой в Красноярском крае 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
На скамье подсудимых окажется мужчина, который поджег многоквартирный дом в селе Подтесово Енисейского района (Красноярский край), желая отомстить своей гражданской супруге в пылу ссоры. Против поджигателя было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
ЧП случилось в прошлом году. Находясь в изрядном подпитии, мужчина решил выяснить отношения со своей сожительницей, которая на тот момент была в гостях у знакомых. Злоумышленник пришел туда и потребовал у женщины выйти с ним на улицу, однако та отказалась. После этого обиженный муж взял канистру с бензином, облил крыльцо дома и поджег его.
«В результате пожара женщина погибла на месте, огнем уничтожено четыре квартиры, в которых проживали граждане, в том числе малолетние дети, находившиеся в момент пожара у себя в квартирах», — пояснили в ведомстве.
Кроме погибшей, при возгорании никто не пострадал: всех жителей оперативно эвакуировали.
Обвиняемому грозит пожизненный срок.
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