Мужчина спалил многоквартирный дом после ссоры с женой в Красноярском крае

На скамье подсудимых окажется мужчина, который поджег многоквартирный дом в селе Подтесово Енисейского района ( Красноярский край ), желая отомстить своей гражданской супруге в пылу ссоры. Против поджигателя было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

ЧП случилось в прошлом году. Находясь в изрядном подпитии, мужчина решил выяснить отношения со своей сожительницей, которая на тот момент была в гостях у знакомых. Злоумышленник пришел туда и потребовал у женщины выйти с ним на улицу, однако та отказалась. После этого обиженный муж взял канистру с бензином, облил крыльцо дома и поджег его.

«В результате пожара женщина погибла на месте, огнем уничтожено четыре квартиры, в которых проживали граждане, в том числе малолетние дети, находившиеся в момент пожара у себя в квартирах», — пояснили в ведомстве.

Кроме погибшей, при возгорании никто не пострадал: всех жителей оперативно эвакуировали.

Обвиняемому грозит пожизненный срок.