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50-летний мужчина попал под следствие за взлом электронной почты экс-супруги
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50-летний мужчина попал под следствие за взлом электронной почты экс-супруги 

Калуга 24 4 часа назад
Фото: Калуга 24
50-летнему калужанину предъявили обвинение в нарушении тайны переписки свое бывшей жены. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области, в ноябре 2017 года обвиняемый получив логин и пароль, вошел в аккаунт женщины и стал читать ее переписку. Там он обнаружил сообщение о заказе его любимой туалетной воды. Решив, что парфюм предназначен для нового избранника экс-супруги, он написал ей рассерженное СМС. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 138 УК РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 80 тысяч рублей или исправительные работы сроком до одного года.
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