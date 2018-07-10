50-летний мужчина попал под следствие за взлом электронной почты экс-супруги

50-летнему калужанину предъявили обвинение в нарушении тайны переписки свое бывшей жены. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области, в ноябре 2017 года обвиняемый получив логин и пароль, вошел в аккаунт женщины и стал читать ее переписку. Там он обнаружил сообщение о заказе его любимой туалетной воды. Решив, что парфюм предназначен для нового избранника экс-супруги, он написал ей рассерженное СМС. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 138 УК РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 80 тысяч рублей или исправительные работы сроком до одного года.