В Саратове осудили грабителя, нападавшего на женщин в районе железной дороги

27-летний мужчина признан виновным в двух эпизодах разбоя в целях хищения чужого имущества с применением насилия. В ноябре 2016 года и январе 2017 года злоумышленник дважды нападал на 55-летних женщин в районе одного из железнодорожных переходов в Ленинском районе Саратова . Одну из них он ранил ножом, отобрав сумочку. Другую ударил кулаком по лицу. В совокупности грабитель завладел имуществом на 12 700 рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину, способствовал раскрытию преступлений. В соответствии с Уголовным кодексом суд приговорил его к 3,6 годам колонии. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.