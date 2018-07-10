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В Саратове осудили грабителя, нападавшего на женщин в районе железной дороги
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В Саратове осудили грабителя, нападавшего на женщин в районе железной дороги 

САРАТОВ24 4 часа назад
Фото: САРАТОВ24
27-летний мужчина признан виновным в двух эпизодах разбоя в целях хищения чужого имущества с применением насилия. В ноябре 2016 года и январе 2017 года злоумышленник дважды нападал на 55-летних женщин в районе одного из железнодорожных переходов в Ленинском районе Саратова. Одну из них он ранил ножом, отобрав сумочку. Другую ударил кулаком по лицу. В совокупности грабитель завладел имуществом на 12 700 рублей.
Подсудимый полностью признал свою вину, способствовал раскрытию преступлений. В соответствии с Уголовным кодексом суд приговорил его к 3,6 годам колонии. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.
Ранее сообщалось, как в Энгельсе мужчина ограбил вышедшую из банка девушку.
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