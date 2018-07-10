Телекомпания «Урал-Информ ТВ» наконец-то рассчиталась с сотрудниками

ООО Пермская телерадиокомпания «Урал-Информ ТВ» полностью рассчиталась со своими сотрудниками. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, зарплату с февраля по май не получили 30 человек.

Руководство телекомпании никаких мер для исправления ситуации не принимало, поэтому все материалы проверки передали в правоохранительные органы

Уголовное дело рассматривалось по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем).

Сейчас задолженность полностью погашена.