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Заключённого, сбежавшего из ИК при помощи простыни, будут судить в Зауралье
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Заключённого, сбежавшего из ИК при помощи простыни, будут судить в Зауралье 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Заключённый, сбежавший из колонии при помощи простыни, предстанет перед судом в Курганской области, сообщают в пресс-центре региональной прокуратуры.
По данным следствия, отбывавший срок за преступления против собственности мужчина в мае текущего года соорудил из простыней верёвку и по ней спустился с четвёртого этажа здания колонии, после чего скрылся. На следующий день сотрудники ДПС задержали мужчину на территории Свердловской области.
«В случае признания обвиняемого виновным ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — уточнили в прокуратуре.
Добавим, что дело будет рассматривать суд Кетовского района.
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