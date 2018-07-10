Заключённого, сбежавшего из ИК при помощи простыни, будут судить в Зауралье 

Заключённый, сбежавший из колонии при помощи простыни, предстанет перед судом в Курганской области, сообщают в пресс-центре региональной прокуратуры.
По данным следствия, отбывавший срок за преступления против собственности мужчина в мае текущего года соорудил из простыней верёвку и по ней спустился с четвёртого этажа здания колонии, после чего скрылся. На следующий день сотрудники ДПС задержали мужчину на территории Свердловской области.
«В случае признания обвиняемого виновным ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — уточнили в прокуратуре.
Добавим, что дело будет рассматривать суд Кетовского района.