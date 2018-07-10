В Курганской области заключённый сбежал из колонии-поселения, спустившись из окна по простыням

Из колонии-поселения в Курганской области сбежал мужчина, осуждённый на четыре года лишения свободы за совершение умышленных краж. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. По имеющимся данным, он спустился с четвёртого этажа по связанным простыням. В настоящее время ему грозит новый суд и удвоение срока заключения. Побег совершён в посёлке Просвет 26 мая 2018 года. Пресс-секретарь зауральского УФСИН Руслан Бурсин уточнил, что в учреждении дежурит один сотрудник, который присматривает за осуждёнными. Здание не обнесено забором. На следующий день беглеца задержали сотрудники ДПС на территории Свердловской области Ранее сообщалось, что управление ФСИН по Красноярскому краю объявило вознаграждение за информацию о местонахождении трёх сбежавших заключённых из колонии-поселения в посёлке Миндерла Сухобузимского района.