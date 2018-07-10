Ещё
В Курганской области заключённый сбежал из колонии-поселения, спустившись из окна по простыням
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Курганской области заключённый сбежал из колонии-поселения, спустившись из окна по простыням 

RT на русском 15 часов назад
Фото: RT на русском
Из колонии-поселения в Курганской области сбежал мужчина, осуждённый на четыре года лишения свободы за совершение умышленных краж. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По имеющимся данным, он спустился с четвёртого этажа по связанным простыням. В настоящее время ему грозит новый суд и удвоение срока заключения.
Побег совершён в посёлке Просвет 26 мая 2018 года. Пресс-секретарь зауральского УФСИН Руслан Бурсин уточнил, что в учреждении дежурит один сотрудник, который присматривает за осуждёнными. Здание не обнесено забором.
На следующий день беглеца задержали сотрудники ДПС на территории Свердловской области.
Ранее сообщалось, что управление ФСИН по Красноярскому краю объявило вознаграждение за информацию о местонахождении трёх сбежавших заключённых из колонии-поселения в посёлке Миндерла Сухобузимского района.
RT на русском: последние новости
Актёр Александр Иншаков прокомментировал инцидент с изъятым у него пистолетом В ходе беспорядков на западе Азербайджана погибли двое полицейских В Карачаево-Черкесии вынесли приговор врачу по делу о смерти ребёнка после неверного диагноза
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции16
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей50
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России158
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение