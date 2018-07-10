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В Приморье выявили контрабанду ценных пород леса в Китай на 74 млн рублей
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В Приморье выявили контрабанду ценных пород леса в Китай на 74 млн рублей 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. Правоохранители и таможенники в Приморье выявили контрабанду в Китай ценных пород леса на общую стоимость выше 74 миллионов рублей, сообщает Дальневосточная оперативная таможня.
"Пиломатериалы ценных пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского вывозились в Китай по поддельным документам… В ходе проверки оперативники и дознаватели таможни установили, что лес вывозился в адрес китайских компаний, с которыми были заключены внешнеторговые контракты", — говорится в сообщении.
В результате действий контрабандистов с августа 2016 по апрель 2017 года в Китай незаконно вывезли пиломатериалы весом более 4 тысяч тонн на общую сумму, превышающую 74 миллиона рублей.
По данному факту Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
Устанавливаются лица, причастные к контрабанде.
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