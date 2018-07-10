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Нижегородка спрыгнула с 5 этажа из-за побоев сожителя
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Нижегородка спрыгнула с 5 этажа из-за побоев сожителя 

Newsroom24 5 часов назад
Фото: Newsroom24
19-летняя жительница Сосновского района Нижегородской области спрыгнула с балкона пятиэтажки из-за постоянных побоев и оскорблений, причиняемых ей сожителем. Об этом сообщается на сайте Сосновского районного суда.
Согласно информации, на протяжении года 28-летний мужчина избивал девушку, высказывая угрозы физической расправы. Один раз после нанесенных побоев она оказалась на стационарном лечении в больнице. После перенесенного стресса девушка решила покончить жизнь самоубийством и выпрыгнула с балкона 5 этажа. Ее спасли сотрудники районной больницы, своевременно оказавшие медицинскую помощь.
В ходе следствия обвиняемый свою вину признал частично, пояснив, что периодически избивал потерпевшую, но не думал, что его действия доведут ее до попытки суицида.
Мужчина предстанет перед судом за доведение лица до покушения на самоубийство.
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