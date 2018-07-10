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Генпрокуратура направила в суд дело сообщника экс-главы ГУЭБиПК Сугробова
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Генпрокуратура направила в суд дело сообщника экс-главы ГУЭБиПК Сугробова 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РАПСИ
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в Мосгорсуд уголовное дело в отношении предполагаемого сообщника бывшего начальника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова.
Как сообщили в надзорном ведомстве, «утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного ГУЭБиПК МВД России» (в Генпрокуратуре не назвали его фамилию). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий").
Как полагает следствие, сотрудник органов внутренних дел оказывал содействие членам преступного сообщества, созданного Сугробовым из числа своих подчиненных. С августа по сентябрь 2013 года оперуполномоченный принял участие в создании искусственных условий для получения взятки начальником управления организации деятельности минтранса Московской области, отметили в Генпрокуратуре.
"На основании незаконно полученных материалов оперативно-разыскной деятельности чиновник был необоснованно привлечен к уголовной ответственности и длительное время содержался под стражей", — добавили в прокуратуре.
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