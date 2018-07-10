Генпрокуратура направила в суд дело сообщника экс-главы ГУЭБиПК Сугробова

Как сообщили в надзорном ведомстве, «утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного ГУЭБиПК МВД России» (в Генпрокуратуре не назвали его фамилию). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий").

Как полагает следствие, сотрудник органов внутренних дел оказывал содействие членам преступного сообщества, созданного Сугробовым из числа своих подчиненных. С августа по сентябрь 2013 года оперуполномоченный принял участие в создании искусственных условий для получения взятки начальником управления организации деятельности минтранса Московской области , отметили в Генпрокуратуре.

"На основании незаконно полученных материалов оперативно-разыскной деятельности чиновник был необоснованно привлечен к уголовной ответственности и длительное время содержался под стражей", — добавили в прокуратуре.