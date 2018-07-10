Курганский заключенный сбежал из колонии по простыням

Отбывавший наказание в курганской колонии мужчина, спустился с четвертого этажа по связанным простыням. Спустя сутки беглеца поймали в соседнем регионе, и теперь ему грозит новый суд и удвоение срока заключения, сообщило Ura.ru.

Побег заключенный совершил 26 мая текущего года. По словам пресс-секретаря зауральского УФСИН Руслана Бурсина, в колонии дежурит один сотрудник, а само здание не обнесено забором.

Он уточнил, что осужденному могут назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы.