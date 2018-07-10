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Курганский заключенный сбежал из колонии по простыням
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Курганский заключенный сбежал из колонии по простыням 

360tv.ru 5 часов назад
Отбывавший наказание в курганской колонии мужчина, спустился с четвертого этажа по связанным простыням. Спустя сутки беглеца поймали в соседнем регионе, и теперь ему грозит новый суд и удвоение срока заключения, сообщило Ura.ru.
Побег заключенный совершил 26 мая текущего года. По словам пресс-секретаря зауральского УФСИН Руслана Бурсина, в колонии дежурит один сотрудник, а само здание не обнесено забором.
Он уточнил, что осужденному могут назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы.
На прошлой неделе беглый заключенный из Красноярского края сам сдался сотрудникам УФСИН. Это произошло через день после того, как он самовольно покинул колонию.
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