Полицейские разыскали 81-летнюю астраханку, с которой утратила родственную связь её племянница

Вечером в дежурную часть отдела полиции № 3 городского УМВД с заявлением о пропаже своей родственницы обратилась 36-летняя жительница Кировского района. Она сообщила, что, приехав навестить свою 81-летнюю тетю, не застала ее дома. Племянница уточнила, что одинокая женщина проживает одна. Она периодически посещает пенсионерку, привозя ей продукты.

В ходе опроса соседей полицейские выяснили, что в последний раз женщину видели две недели назад. Через пять суток после начала поисков сотрудниками уголовного розыска пожилая астраханка была найдена в одном из медицинских учреждений. Выяснилось, что, выйдя из дома, она потеряла память. Бесцельно блуждающая женщина была замечена прохожими, которые вызвали скорую помощь.

Она была доставлена в больницу. Так как сообщить о себе какие-либо сведения пациентка не смогла, а документов у нее при себе не оказалось, персоналу не представилось возможным уведомить родственников о ее местонахождении.

Сотрудниками полиции установлено, что в отношении пожилой женщины преступлений и правонарушений не совершалось. Племянница поблагодарила полицейских за помощь в розыске тети, с которой она утратила связь.