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Расчлененные тела двух мужчин найдены в Братске
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Расчлененные тела двух мужчин найдены в Братске 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Братске расследуется дело о двойном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Расчлененные тела двух мужчин были найдены в квартире дома на улице Пихтовой. Сотрудники уголовного розыска установили и доставили в следственный отдел СКР подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель.
По версии следствия, преступление было совершено 30 июня. Трое мужчин распивали спиртное. В ходе внезапно возникшей ссоры подозреваемый причинил своему знакомому травмы, приведшие к смерти. Очевидец преступления заявил, что намерен обратиться к стражам порядка. Тогда злоумышленник убил и его. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тела убитых и разложил их в пакеты и сумки. Однако в итоге он оставил их в квартире.
Мужчине предъявлено обвинение. По ходатайству следствия его заключили под стражу.
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