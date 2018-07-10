Расчлененные тела двух мужчин найдены в Братске

Братске расследуется дело о двойном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Расчлененные тела двух мужчин были найдены в квартире дома на улице Пихтовой. Сотрудники уголовного розыска установили и доставили в следственный отдел СКР подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель.

По версии следствия, преступление было совершено 30 июня. Трое мужчин распивали спиртное. В ходе внезапно возникшей ссоры подозреваемый причинил своему знакомому травмы, приведшие к смерти. Очевидец преступления заявил, что намерен обратиться к стражам порядка. Тогда злоумышленник убил и его. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тела убитых и разложил их в пакеты и сумки. Однако в итоге он оставил их в квартире.

Мужчине предъявлено обвинение. По ходатайству следствия его заключили под стражу.