За решеткой три года: таганрожец подал жалобу в Европейский суд за долгое ожидание приговора 

Европейский суд по правам человека рассматривает дело таганрожца
Суд принял заявление таганрогского адвоката Вагана Бегларяна, который утверждает, что его подзащитного неправомерно держали в тюрьме три года, не вынося приговор. По мнению адвоката, такой долгий процесс нарушает право человека на свободу. С этим не согласились в Таганрогском городском суде: с приговором затягивали на законных основаниях, причина задержки — большой объем дела.
Уголовное дело за организацию азартных игр в отношении супругов Аллы и Олега Пудиковых возбудили в 2015 году, через год вынесли приговор: пять с половиной лет колонии. Тогда суд исключил из обвинения статью «организация преступного сообщества». С таким решением не согласилась прокуратура, началось дополнительное расследование. Новый приговор вынесли только через три года. Аллу Пудикову осудили на 12 лет, Олега — на 13, приговор еще не вступил в силу, адвокаты его обжалуют.
— Мы хотим, чтобы суд признал, что действия России неправомерны и постановил выписать компенсацию. Такие нарушения в нашей стране встречаются часто, в Европейский суд подают много жалоб. Но суд редко рассматривает такие дела, потому что, например, люди жалуются, что сидят без приговора год. Хотя это не так много, еще можно потерпеть, — рассказал Бегларян.
Европейский суд по правам человека принимает к рассмотрению далеко не каждую жалобу: до этой стадии доходит только каждое 12-ое обращение.
— Такое долгое вынесение приговора — законно. Дело долго рассматривали, потому что оно огромное — 30 томов, только приговор занимает сто страниц. Плюс его дважды изучали с самого начала разные коллегии судей, — объяснили 161.ru в пресс-службе таганрогского суда.
Там добавили, что обычно приговор выносят в течение года. На тысячу процессов попадатся два-три дела такого объема.
— У нас нет информации о жалобе Пудикова. Но все приговоры Европейского суда обсуждают судьи, они действуют в России, — отметили в пресс-службе.
В России законодательно разрешено игнорировать решения Страсбургского суда. С 2015 года в нашей стране могут не выполнять резолюции, если они противоречат Конституции РФ.
Значительная часть обращений в Страсбургский суд касается заключенных. В феврале прошлого года россияне Руслан Воронцов, Александр Сусарин и Евгений Беляев подали жалобу на то, что подсудимых держали в металлических клетках в зале суда. По их мнению, это унижает человеческое достоинство, сообщает портал «РосЕвроСуд». Тогда суд обязал Правительство Российской Федерации выплатить в качестве компенсации морального вреда Воронцову три тысячи евро, и по семь с половиной тысячи евро Сусарину и Беляеву.