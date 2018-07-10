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В Слободском районе прокуратура выявила ранее судимую гражданку, незаконно трудоустроенную в детский сад
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В Слободском районе прокуратура выявила ранее судимую гражданку, незаконно трудоустроенную в детский сад 

Vyatka-grad.ru 5 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Слободская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасных условий воспитания и обучения несовершеннолетних в деятельности образовательных организаций, расположенных на поднадзорной территории.
Согласно положениям Трудового кодекса Российской Федерации к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против семьи и несовершеннолетних могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к соответствующему виду деятельности.
«Вместе с тем, в ходе проверки в МКДОУ детский сад д. Шихово прокуратурой выявлен факт допуска к педагогической, трудовой деятельности с участием несовершеннолетних лица, имевшего судимость за совершение преступления против жизни и здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) при отсутствии соответствующего разрешения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской области», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Кроме того прокуратурой выявлены факты трудоустройства граждан в дошкольные образовательные учреждения Слободского района в отсутствие соответствующей информации о наличии либо отсутствии судимостей у лиц, допущенных к работе с несовершеннолетними.
По результатам проведенной проверки Слободской межрайонной прокуратурой внесено 10 представлений об устранении нарушений законодательства, обеспечивающего безопасные условия обучения и воспитания несовершеннолетних, в отношении 6 руководителей дошкольных учреждений возбуждены производства по делам об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), результаты рассмотрения которых находятся на контроле межрайонной прокуратуры.
Фото — alenamebelrostov.ru
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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