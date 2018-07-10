Одесский мэр подал на Украину в Европейский суд

Об этом сообщает юридическая компания Equity, представляющая интересы Труханова.

Как отмечается, Европейский суд по правам человека «принял к рассмотрению» заявления одесского городского главы, который пожаловался на нарушение ст.5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — «права на свободу и личную неприкосновенность».

Иск называется «Trukhanov v. Ukraine».