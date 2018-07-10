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Одесский мэр подал на Украину в Европейский суд
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Одесский мэр подал на Украину в Европейский суд 

Украина.ру 5 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает юридическая компания Equity, представляющая интересы Труханова.
«Мы неоднократно говорили о негативных процессуальных последствиях незаконного задержания и факте нарушения правоохранительными органами национального законодательства и международных обязательств. Соответствующая жалоба была принята и Европейским судом по правам человека 6 июня 2018 года», — заявил адвокат Александр Лысак.
Как отмечается, Европейский суд по правам человека «принял к рассмотрению» заявления одесского городского главы, который пожаловался на нарушение ст.5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — «права на свободу и личную неприкосновенность».
Иск называется «Trukhanov v. Ukraine».
14 февраля НАБУ задержало в аэропорту «Борисполь» Труханова и его заместителя Павла Вугельмана по подозрению в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Суд избрал им меру пресечения в виде личной поруки нардепов.
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