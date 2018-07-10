Мужчина спрятал труп убитой подруги в шкафу и закатил вечеринку

Житель Владимирской области убил 16-летнюю студентку и спрятал ее тело в шкафу. После этого мужчина еще несколько дней принимал гостей.

По информации следователей, студентка Собинского колледжа ушла из дома и больше не вернулась. Ее поиски долгое время не приносили никаких результатов.

По факту исчезновения студентки было возбуждено уголовное дело. Правоохранители рассматривали различные версии произошедшего.

Позже, наконец, удалось раскрыть обстоятельства происшествия. Главный подозреваемый был задержан, сообщает сайт «Комсомольская правда».

В ходе расследования полицейские установили, что преступление было совершено, когда 24-летний житель Владимирской области отмечал день рождения в компании знакомых, среди которых была и потерпевшая. После ухода гостей находившийся в сильном алкогольном опьянении обвиняемый поссорился с 16-летней девушкой.

Во время конфликта мужчина задушил ее, после чего спрятал тело в шкаф. Вещи несовершеннолетней потерпевшей парень выбросил на помойку.

Труп студентки несколько дней находился в шкафу. Стоит отметить, что все это время молодой человек с радостью принимал гостей и и продолжал празднование. Однако позже обвиняемый все-таки переместил тело убитой в заброшенную котельную и забросал его строительным мусором.

В отношении мужчины была проведена судебная психиатрическая экспертиза, которая выявила расстройство личности. При этом подсудимый является вменяемым и может отвечать за содеянное.