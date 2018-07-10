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В Тверской области осудили двух самогонщиков
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В Тверской области осудили двух самогонщиков 

tvernews.ru 5 часов назад
Вынесен приговор за незаконное хранение в целях сбыта и сбыт спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
Прокурор Фировского района поддержал государственное обвинение в суде в отношении двух местных жителей, 1955 и 1979 г.р. в производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ).
В ходе судебного рассмотрения установлено, что в 2017-2018 г.г. мужчина и женщина в свое6м доме в п. Фирово хранили и сбывали гражданам спиртосодержащую продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Приговором Фировского районного суда, с учетом мнения государственного обвинителя, им назначено наказание в виде лишении свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев каждому.
Приговор не вступил в законную силу.
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