Ещё
Побег курганца из-под стражи закончится прибавкой к сроку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Побег курганца из-под стражи закончится прибавкой к сроку 

Уральский меридиан 6 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Перед судом предстанет заключённый, совершивший побег из мест лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области, Прокуратурой Кетовского района утверждён обвинительный акт в отношении жителя города Кургана. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание). Из материалов уголовного дела следует, что 26.05.2018 осужденный к четырем годам лишения свободы за совершение умышленных преступлений против собственности и отбывающий наказание в колонии-поселении в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области, используя в качестве веревки связанные простыни, спустился с четвертого этажа помещения колонии и скрылся в неизвестном направлении. На следующий день сбежавший был задержан сотрудниками ДПС на территории Свердловской области. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Кетовский районный суд для рассмотрения по существу.
«В случае признания обвиняемого виновным ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — уточнили ИА «Уральский меридиан» в надзорном ведомстве.
Уральский меридиан: последние новости
СК заинтересовался проведенной липосакцией на дому в Магнитогорске В Челябинской области должница угрожала ножом судебному приставу Жительница Карабаша похитила у граждан свыше 5,7 миллионов рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог
Россия установила космический рекорд185
Украина предложила России ядерную сделку73
Российского «Охотника» назвали выдумкой61
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки99
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение