Побег курганца из-под стражи закончится прибавкой к сроку

Перед судом предстанет заключённый, совершивший побег из мест лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области , Прокуратурой Кетовского района утверждён обвинительный акт в отношении жителя города Кургана . Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание). Из материалов уголовного дела следует, что 26.05.2018 осужденный к четырем годам лишения свободы за совершение умышленных преступлений против собственности и отбывающий наказание в колонии-поселении в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области, используя в качестве веревки связанные простыни, спустился с четвертого этажа помещения колонии и скрылся в неизвестном направлении. На следующий день сбежавший был задержан сотрудниками ДПС на территории Свердловской области . В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Кетовский районный суд для рассмотрения по существу.

«В случае признания обвиняемого виновным ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — уточнили ИА «Уральский меридиан» в надзорном ведомстве.