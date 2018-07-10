Курганского педофила поймали при побеге на велосипеде

Житель Кургана ожидает суд за педофилию. Мужчина в подъезде жилого дома показал восьмилетней девочке свои половые органы. Об этом сообщил сайт URA.RU.

Следственный комитет Курганской области передал уголовное дело 41-летнего мужчины в суд. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Ранее в апреле 2018 года камеры в подъезде засняли, как подсудимый подошел к девочке и близко наклонился. При этом он держал руку в районе паха. Испугавшись незнакомца, девочка убежала.

Мужчина украл велосипед и попытался скрыться с места, однако правоохранительные органы успели нагнать курганца.

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