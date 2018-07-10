Житель Тутаева под чужим именем выманивал у «возлюбленной» деньги

Молодые люди познакомились в интернете. Мужчина предложил девушке съездить вместе в Санкт-Петербург . Мошенник сказал, что сам оплатил поездку и попросил у нее перевести деньги за билет. В доказательство он показал женщине фейковый чек.

После мужчина предложил «возлюбленной» купить два мобильных телефона за 11 тысяч рублей. Он пообещал вернуть 17 тысяч, перепродав сотовые с наценкой. После получения денег мужчина скрылся и перестал выходить на связь. Тогда девушка все поняла и обратилась в полицию.

В суде он полностью признал свою вину и возместил ущерб. Мужчине назначили условный срок — один год.