В СК не стали расследовать жалобу бывших обвиняемых о пытках 

Областной следственный комитет возбудил, а затем закрыл уголовное дело о пытках бывших подозреваемых в убийстве бизнесмена Чернова и его маленького сына.
После выхода из СИЗО жители Азербайджана и Абдулино подали жалобу на сотрудников полиции за жестокое обращение. СК по Оренбургской области начал расследование, но через несколько дней прекратил его, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».
Накануне представитель «Комитета против пыток» Денис Исхаков написал на своей странице в Facebook, что уголовное дело против сотрудников УМВД возбуждалось в конце июня. Они подозревались в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств.
«Полицейские потребовали их признаться в совершении двойного убийства оренбургского предпринимателя и его сына. После того, как абдулинцы сообщили о своей непричастности, правоохранители стали жестоко избивать и пытать их. Абдулинцам не давали ни есть, ни спать, — пишет Исхаков в своем посте со слов бывших обвиняемых.
Уже 2 июля в ведомстве приняли решение не возбуждать дело. «Комитету против пыток» следователь сообщил, что инициатором отказа стал один из заместителей прокурора области. С 3 июля Главное следственное управление СК РФ ведет доследственную проверку жалобы обратившихся.