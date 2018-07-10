В СК не стали расследовать жалобу бывших обвиняемых о пытках

Областной следственный комитет возбудил, а затем закрыл уголовное дело о пытках бывших подозреваемых в убийстве бизнесмена Чернова и его маленького сына.

Накануне представитель «Комитета против пыток» Денис Исхаков написал на своей странице в Facebook, что уголовное дело против сотрудников УМВД возбуждалось в конце июня. Они подозревались в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств.

«Полицейские потребовали их признаться в совершении двойного убийства оренбургского предпринимателя и его сына. После того, как абдулинцы сообщили о своей непричастности, правоохранители стали жестоко избивать и пытать их. Абдулинцам не давали ни есть, ни спать, — пишет Исхаков в своем посте со слов бывших обвиняемых.