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Пенсионерка из Красноярского края получила 6 лет колонии за убийство сына
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Пенсионерка из Красноярского края получила 6 лет колонии за убийство сына 

АиФ Красноярск 6 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
62-летнюю пенсионерку из Норильска осудили на шесть лет за убийство сына.
Преступление было совершено в сентябре 2017 года. Как рассказали в краевом суде, пожилая женщина жила в квартире с сыном. Он повредил себе руку, нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Выпивала и пенсионерка.
В ходе очередного застолья сын стал требовать у матери денег. Он избил родственницу, требуя купить спиртное, ушёл в комнату и громко включил телевизор. Тогда пенсионерка взяла нож и ударила им в грудь лежащему сыну. Через некоторое время она обнаружила, что убила его.
В полиции пенсионерка призналась в содеянном, на предварительном следствии активно способствовала раскрытию преступления. Прокурор требовал смягчить наказание в отношении женщины, однако краевой суд не нашёл для этого оснований.
«В момент нанесения потерпевшему смертельного ранения, он находился в горизонтальном положении, то есть мужчина не нападал и его поведение опасности не представляло», — поясняют специалисты.
В итоге суд приговорил пенсионерку к 6 годам и 4 месяцам колонии общего режима.
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