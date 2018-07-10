Пенсионерка из Красноярского края получила 6 лет колонии за убийство сына

62-летнюю пенсионерку из Норильска осудили на шесть лет за убийство сына.

Преступление было совершено в сентябре 2017 года. Как рассказали в краевом суде, пожилая женщина жила в квартире с сыном. Он повредил себе руку, нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Выпивала и пенсионерка.

В ходе очередного застолья сын стал требовать у матери денег. Он избил родственницу, требуя купить спиртное, ушёл в комнату и громко включил телевизор. Тогда пенсионерка взяла нож и ударила им в грудь лежащему сыну. Через некоторое время она обнаружила, что убила его.

В полиции пенсионерка призналась в содеянном, на предварительном следствии активно способствовала раскрытию преступления. Прокурор требовал смягчить наказание в отношении женщины, однако краевой суд не нашёл для этого оснований.

«В момент нанесения потерпевшему смертельного ранения, он находился в горизонтальном положении, то есть мужчина не нападал и его поведение опасности не представляло», — поясняют специалисты.