Жителя Приамурья наказали за незаконную перевозку килограмма золота

"Судом установлено, что 27 сентября 2017 года у данного гражданина в автомобиле на автодороге сообщением Зея — поселок Береговой сотрудниками правоохранительных органов обнаружено и изъято золото, которое он незаконно перевозил, общим весом свыше одного килограмма на сумму более 2,4 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Суд учел признание вины фигурантом, раскаяние, положительные характеристики, явку с повинной, помощь в расследовании преступления и назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Золото обращено в доход государства.