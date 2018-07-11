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Жителя Приамурья наказали за незаконную перевозку килограмма золота
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Жителя Приамурья наказали за незаконную перевозку килограмма золота 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ГТРК "Амур"
ВЛАДИВОСТОК, 11 июл — РИА Новости. Житель Приамурья осужден на два года условно за незаконную перевозку золота на сумму свыше 2,4 миллиона рублей, сообщает областная прокуратура.
"Судом установлено, что 27 сентября 2017 года у данного гражданина в автомобиле на автодороге сообщением Зея — поселок Береговой сотрудниками правоохранительных органов обнаружено и изъято золото, которое он незаконно перевозил, общим весом свыше одного килограмма на сумму более 2,4 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Суд учел признание вины фигурантом, раскаяние, положительные характеристики, явку с повинной, помощь в расследовании преступления и назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
Золото обращено в доход государства.
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