Жителя Приамурья наказали за незаконную перевозку килограмма золота 

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл — РИА Новости. Житель Приамурья осужден на два года условно за незаконную перевозку золота на сумму свыше 2,4 миллиона рублей, сообщает областная прокуратура.
"Судом установлено, что 27 сентября 2017 года у данного гражданина в автомобиле на автодороге сообщением Зея — поселок Береговой сотрудниками правоохранительных органов обнаружено и изъято золото, которое он незаконно перевозил, общим весом свыше одного килограмма на сумму более 2,4 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Суд учел признание вины фигурантом, раскаяние, положительные характеристики, явку с повинной, помощь в расследовании преступления и назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
Золото обращено в доход государства.