В Великом Новгороде осудят бизнесмена за невыплату зарплаты

Как стало известно корреспонденту «Невских новостей», в Великом Новгороде осудят предпринимателя, задолжавшего работникам.

Следствием установлено, что с января по ноябрь прошлого года предприятие располагало денежными средствами в размере 8 миллионов рублей. Однако не выплатило заработную плату 13 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила 700 тысяч рублей.

Бизнесмен признал свою вину. Материалы дела будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.