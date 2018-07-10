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В Великом Новгороде осудят бизнесмена за невыплату зарплаты
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В Великом Новгороде осудят бизнесмена за невыплату зарплаты 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Как стало известно корреспонденту «Невских новостей», в Великом Новгороде осудят предпринимателя, задолжавшего работникам.
Следствием установлено, что с января по ноябрь прошлого года предприятие располагало денежными средствами в размере 8 миллионов рублей. Однако не выплатило заработную плату 13 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила 700 тысяч рублей.
Бизнесмен признал свою вину. Материалы дела будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
Сообщается, что нарушения трудового кодекса были выявлены в ходе проверки прокуратуры.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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