Жительница Ярославской области подала в суд на возлюбленного после обмана

Дзержинском районном суде рассмотрели дело в отношении 30-летнего жителя Тутаева , на которого подала заявление влюблённая в него девушка.

Житель Тутаева, назвавшись другим именем, наживался на влюблённой в него девушке

Мужчина зарегистрировался под чужим именем в соцсетях, познакомился с девушкой, предложив ей вместе съездить в Санкт-Петербург . Он сообщил, что сам уже оплатил билеты, показав женщине фейковый чек на покупку в одну из встреч. С девушки он попросил перевести деньги за её билет.

Затем мужчина предложил девушке купить два мобильных телефона, видимо, тоже для поездки. Попросил на это в долг 11 тысяч рублей.

— Он попросил в долг у потерпевшей 11 000 рублей на приобретение телефонов и их последующую перепродажу, обязавшись в общей сложности вернуть 17 000 рублей, — рассказали в прокуратуре Ярославля . — После получения денег обвиняемый прекратил общение.

Девушка пошла в полицию с заявлением на мужчину. В суде он признал свою вину, возместил даме ущерб. Более того, оказалось, что у мужчины есть несовершеннолетний ребёнок. Из-за него он получил более мягкое наказание за своё мошенничество — год лишения свободы условно.