Ещё
Жительница Ярославской области подала в суд на возлюбленного после обмана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жительница Ярославской области подала в суд на возлюбленного после обмана 

76.ru 7 часов назад
Фото: 76.ru
В Дзержинском районном суде рассмотрели дело в отношении 30-летнего жителя Тутаева, на которого подала заявление влюблённая в него девушка.
Житель Тутаева, назвавшись другим именем, наживался на влюблённой в него девушке
Мужчина зарегистрировался под чужим именем в соцсетях, познакомился с девушкой, предложив ей вместе съездить в Санкт-Петербург. Он сообщил, что сам уже оплатил билеты, показав женщине фейковый чек на покупку в одну из встреч. С девушки он попросил перевести деньги за её билет.
Затем мужчина предложил девушке купить два мобильных телефона, видимо, тоже для поездки. Попросил на это в долг 11 тысяч рублей.
— Он попросил в долг у потерпевшей 11 000 рублей на приобретение телефонов и их последующую перепродажу, обязавшись в общей сложности вернуть 17 000 рублей, — рассказали в прокуратуре Ярославля. — После получения денег обвиняемый прекратил общение.
Девушка пошла в полицию с заявлением на мужчину. В суде он признал свою вину, возместил даме ущерб. Более того, оказалось, что у мужчины есть несовершеннолетний ребёнок. Из-за него он получил более мягкое наказание за своё мошенничество — год лишения свободы условно.
76.ru: последние новости
В центре Ярославля дерзко ограбили страховую фирму В Ярославле задержали серийного автовора В ограбленном «Росгосстрахбанке» скрывают сумму ущерба
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог230
Россия установила космический рекорд187
Украина предложила России ядерную сделку77
Российского «Охотника» назвали выдумкой58
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки98
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение