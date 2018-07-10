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44-летний нижегородец осужден за продажу пистолета
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44-летний нижегородец осужден за продажу пистолета 

Newsroom24 7 часов назад
Фото: Newsroom24
Суд Ленинского района вынес приговор 44-летнему нижегородцу, который обвинялся в незаконной продаже оружия.
По данным следствия, летом 2017 года мужчина, с его слов, нашел в кустарнике сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Его он хранил на чердаке своего дома, а позднее продал за три тысячи рублей своему знакомому.
В конце января 2018 года покупатель был задержан в Москве полицейскими, которые при личном досмотре обнаружили у него оружие. Итогом стало возбуждение уголовного дела и штраф в 30 тысяч рублей, который был назначен судом задержанному.
Тот не стал скрывать у кого он приобрел пистолет, и уголовное дело возбудили также в отношении продавца.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Напомним, 51-летнего нижегородца осудят за незаконное хранение и продажу оружия.
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