Уголовные дела против застройщиков. Июнь 2018 г. 

Мониторинг материалов СМИ за июнь 2018 года выявил новости об уголовном преследовании 22-х застройщиков из 13-ти регионов России. 15-ти из них инкриминируют «мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение». 6-ти — «невыплата заработной платы». Один девелопер стал фигурантом пяти уголовных дел о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Фото: www.1obl.ru Красноярский край, 1 июня По результатам прокурорской проверки в Дивногорске возбуждено уголовное дело в отношении ООО «Дивные горы» по факту совершения преступления в сфере долевого строительства. Строительной организации инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры г. Дивногорска. Пострадавшими от неправомерных действий застройщика ООО «Дивные горы», владельцем которого является Константин Терещенко, оказались дольщики многоэтажных домов ЖК «Дивногорье» по ул. Набережной — ул. Гидростроителей в районе лодочной станции Дивногорска. Результаты прокурорской проверки показали, что девелопер в 2014—2017 годах привлек 27 млн 870 руб. средств участников долевого строительства. Однако сметная стоимость выполненных строительных работ на указанном объекте (один из недостроенных домов — на фото) составляет только 4 млн руб. «Таким образом денежные средства в сумме более чем 18 млн руб., составляющие разницу между привлеченными средствами участников долевого строительства и затраченными на строительные работы, израсходованы не по целевому назначению, чем причинен существенный вред правам и законным интересам граждан», — пояснили в прокуратуре. В январе в отношении ООО «Дивные горы» открыто конкурсное производство. Фото: www.pp.userapi.com Казань, 5 июня Основатель крупной строительной группы «Фон» (9-е место в ТОП застройщиков региона) Анатолий Ливада, обвиняемый в мошенничестве с деньгами дольщиков, признан банкротом. С ходатайством об этом в Арбитражный суд Татарстана обратились кредиторы бизнесмена, принявшие такое решение на собрании 31 мая. В настоящее время их требования к должнику достигают 830 млн руб. Предполагается, что банкротство пройдет под контролем одной из структур Сбербанка, которой господин Ливада задолжал 619 млн руб. В 2014 году дольщики «Фона» в Набережных Челнах, а в 2015 году — в Казани — стали предъявлять застройщику претензии. Они пожаловались на прекращение строительства их домов главе республики Рустаму Минниханову, который обещал «внимательно следить» за «Фоном». Как ранее сообщал портал ЕРЗ, до 13 апреля Анатолий Ливада находился под домашним арестом. В общей сложности девелопер провел в СИЗО более года. В апреле Верховный суд Татарстана по настоянию прокуратуры смягчил предпринимателю меру пресечения, отпустив его из-под стражи и поместив под домашний арест. Расследование дела завершено. Под домашним арестом девелопер пробудет до 13 августа. Дольщики казанских жилых комплексов, в том числе ЖК «МЧС», ЖК «Миллениум сити», ЖК «Мкр Яшьлек», регулярно проводят акции протеста. Фото: www.evening-kazan.ru Липецкая область, 6 июня Следственный комитет РФ взял на контроль ход расследования уголовного дела в отношении руководства ОАО «ЭКССТРОЙМАШ» (входит в ГК СУ-5, 2-е место в ТОП застройщиков региона), обвиняемого по вышеупомянутой ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребение полномочиями) при возведении жилья в Липецке. Как сообщили в СК, застройщик возводил дома на средства дольщиков в рамках проекта жилого комплекса «Европейский». С августа 2014 по сентябрь 2017 года руководство ОАО «ЭКССТРОЙМАШ» не исполнило свои обязательства по ДДУ при строительстве пяти многоквартирных домов. Для расследования действий застройщика создана следственно-оперативная группа. По версии следствия руководство девелоперской компании похитило средства у 900 дольщиков. По документам жилье должны были сдать еще в прошлом году. В настоящее время правоохранительные органы предпринимают ряд мер для выполнения руководством компании-застройщика условий договоров. Так, в марте сдан в эксплуатацию третий этап жилого здания по ул. Кривенкова, 37, в микрорайоне «Европейский» (одна из квартир — на фото). Достройка еще двух проблемных домов проходила в период следствия. Минувшим летом портал ЕРЗ сообщал о проблемах крупнейшего липецкого застройщика — холдинговой компании СУ-5, в состав которой входят ОАО «ЭКССТРОЙМАШ» и ООО «СУ-5 трест Липецкстрой-М». Информировал ЕРЗ и о митингах липецких дольщиков, в числе которых были и представители ЖК «Европейский». Между тем в дорожной карте региона по решению проблем обманутых дольщиков, опубликованной на официальном сайте Минстроя РФ информация об объектах ОАО «ЭКССТРОЙМАШ» отсутствует. Фото: www.static.life.ru Тюменская область, 6 июня Тобольский городской суд вынес приговор владельцу компании ООО «Стройсервис-Инвест», директору УК ООО «Гранд» Александру Нестерову. Он обвинялся в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денег, полученных преступным путем денег (пункт «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ). Прокуратура просила суд признать Нестерова виновным по всем пунктам и приговорить его к 10 годам колонии общего режима, запретив ему в течение трех лет занимать определенные должности и обязать возместить причиненный ущерб. Гособвинение доказывало, что застройщик незаконно продавал квартиры в доме на ул. Пятой Северной г. Тобольска. По версии следствия Нестеров собрал с дольщиков 15 млн руб., не имея разрешения на строительство. Кроме того, застройщик совершил ряд фиктивных сделок и незаконно вывел из компании 10 млн руб. В результате этой деятельности основному кредитору девелоперской компании — ЗАО «Завод сборного железобетона №6», другим партнерам и самому «Стройсервис-Инвесту» был причинен ущерб в размере 52 млн руб. Поимом этого, возглавляя управляющую компанию «Гранд», Нестеров похитил более 18 млн руб., поступивших на расчетный счет УК от граждан и предназначенных для оплаты за поставленные Сибирско-Уральской энергетической компанией энергоресурсы Защита подсудимого просила суд переквалифицировать ст. 159 о групповом мошенничестве на ст. 200.3 УК РФ (незаконное привлечение денег на долевое строительство»). Подсудимый признал наличие проблем с дольщиками, но отметил, что эти проблемы решает ООО «Фасадстрой», которое выдает дольщикам квартиры или выплачивает деньги. В своем последнем слове Александр Нестеров заявил, что считает себя виновным в незаконном привлечении денег на долевое строительство, но попытался убедить суд в том, что он не совершал других преступлений и не имел умысла на присвоение чужих средств. Приговаривая Нестерова к четырем годам лишения свободы вместо запрошенных обвинением 10 лет, суд учел ряд смягчающих обстоятельств: наличие у подсудимого на иждивении двух несовершеннолетних детей, возврат Нестеровым дольщикам части принятых средств и внесенных денег — квартирами. Александр Нестеров (на фото) отреагировал на приговор довольно спокойно, был взят под стражу в зале суда и уведен в наручниках. Фото: www.img.znak.com Саратов, 6 июня В деле застройщика Алексея Абасова, возглавлявшего компанию «Град-С Недвижимость» (2-е место в ТОП застройщиков региона на 01.08.2017) и ряд других фирм, и его экс-супруги Галины Черновой, подозреваемых в мошенничестве и обмане более 250 дольщиков, появились новые факты. Следственный отдел по Саратовской области проводит проверку на основании обращения их адвокатов. Адвокаты Андрей Плисов и Андрей Боус приводят показания Галины Черновой. Она заявила, что в мошеннических схемах якобы принимали участие сотрудники полиции, прокуратуры, администрации Саратова. Эксперты не исключают, что описанная Галиной Черновой схема получения земельных участков и строительства домов распространялась и на другие стройки города. Напомним, что уголовное дело в отношении Алексея Абасова по вышеупомянутой ч. 4 ст. 159 УК РФ было возбуждено в августе 2017 года. В сентябре аналогичное дело возбуждено и в отношении Галины Черновой. Следствие полагает, что экс-супруги похитили у дольщиков свыше 520 млн руб. На сегодняшний день в Саратовской области в реестр проблемных домов включены 12 объектов, которые возводили компании Алексея Абасова. На достройку объектов, по подсчетам чиновников, требуется порядка 3 млрд руб. В ходе допроса Галины Черновой правоохранители выяснили детали того, каким образом строительные компании получали разрешения на строительство. Так, по ее словам, для того, чтобы ООО «Саратоврегионстрой-С» (18-е место в ТОП застройщиков региона) смогло начать строительство объекта по ул. 4‑й Нагорный проезд в г. Саратове, учредители компании заплатили сотрудникам горадминистрации 10 млн руб. за передачу прав на земельный участок. 2,5 млн руб. стоило изменение вида разрешенного использования земельного участка, от 600 тыс. руб. до 1 млн руб.было заплачено за внесение изменений в градостроительный план, в 1,5 млн руб. обошлось получение разрешения на отклонение от предельных параметров строительства. В следственных протоколах также фигурируют имена предпринимателей Вячеслава Красовского и Михаила Шутова. Чернова заявляет, что именно они вывели застройщиков на городских чиновников, в частности на заместителя главы администрации г. Саратова по архитектуре и градостроительству Андрея Гнусина и его коллегу, замглавы горадминистрации Наталью Масютину. Кроме того, как следует из показаний Галины Черновой, по просьбе чиновников комитета по землепользованию она оплатила счет на 600 тыс. руб. на покупку техники для освещения города и сделала благотворительный взнос в размере 1 млн руб. в региональное отделение одной из политических партий. Помимо этого Галина Чернова сообщила, что она якобы передала зампрокурора Ленинского района г. Саратова Диамедису Василиадису 500 тыс. руб. за то, чтобы компания Алексея Абасова ООО «Град-С Недвижимость» не привлекалась к административной ответственности за незаконное привлечение средств дольщиков (ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ). В то время Абасов занимался строительством объекта по ул. Гвардейской. Однако все эти откровения пока результатов не дали. В администрации г. Саратова заявление Галины Черновой (на фото) не комментируют. В региональном отделении названной ею партии утверждают, что, узнав об обращении в следствие, они провели собственное расследование, которое не выявило фактов поступления денег от Алексея Абасова и аффилированных с ним лиц и компаний. Депутат Госдумы Николай Панков называет перечисление средств партии «выдумкой и ложью». «Те, кто находится под следствием, не сомневаюсь, и черта обвинять будут, лишь бы уйти от правосудия», — заявил он. Портал ЕРЗ продолжает следить за развитием ситуации вокруг этого резонансного дела. Фото: www.lizagubernii.ru Хабаровск, 7 июня По материалам прокурорских проверок Следственный комитет РФ возбудил сразу два уголовных дела в отношении бывшего и. о. гендиректора ФГУП «Дальспецстрой» (сейчас Главное военно-строительное управление-6 — ГВСУ №6) Юрия Волкодава (на фото). Девелоперу инкриминируют ст. 285 и ст. 286 УК (злоупотребление должностными полномочиями и их превышение). Участники расследования полагают, что, заключая контракты на закупку стройматериалов, г-н Волкодав переплатил поставщикам не менее 140 млн руб. Портал ЕРЗ многократно писал о проблемах этой строительной компании. В свое время генерал-лейтенанту Юрию Волкодаву поручили навести порядок в ФГУП и достроить объекты космодрома Восточный. И вот теперь и он подозревается в служебных нарушениях, из-за которых военным строителям по версии следствия причинен ущерб в особо крупном размере. Между тем ГВСУ-6 никак не может достроить свои жилые дома в Хабаровске. На днях с дольщиками этих объектов встретился генпрокурор Юрий Чайка, отметивший, что действия экс-руководства управления фактически привели к его банкротству. Восемь жилых домов в Хабаровске ФГУП, в прошлом году переименованный в ГВСУ-6, должен был сдать в эксплуатацию еще в 2014 — 2015 годах. Тогда для их возведения требовалось 6 млрд руб. Из них 1,7 млрд руб. выделили участники долевого строительства — будущие владельцы квартир. Еще 2,9 млрд руб. являлись собственными активами застройщика, в котором в прошлом году была введена процедура внешнего управления. Сроки сдачи домов неоднократно откладывались и переносились. Сейчас два из них, по ул. Выставочная и Морозова, находятся в высокой степени готовности (порядка 90%), там фактически осталось лишь провести отделочные работы. Сроки сдачи остальных снова отложены — на конец текущего года, следующего или даже на 2020-й. При этом, по самым скромным оценкам, для достройки домов необходимо дополнительно порядка около 1,5 млрд руб. Юрий Чайка отметил, что ситуация стала меняться после вмешательства прокуроров. Они принудили руководителей ГВСУ активизировать претензионную работу с должниками. К последним подано 419 исков на 36 млрд руб., что позволило взыскать больше половины этой суммы (при этом долги самого «Дальспецстроя» оцениваются в 57 млрд руб.). Кроме того, надзор заблокировал попытки переброса техники, которая использовалась на строительстве домов, на другие объекты, потребовав организовать внутренний аудит на предприятии и приняв ряд других мер. Генпрокурор России напомнил, что в отношении пяти руководителей «Дальспецстроя» и ГВСУ были возбуждены уголовные дела, а двое — экс-глава ФГУПа Юрий Хризман и бывший главбух предприятия Владимир Ашихмин — были осуждены на 12 и 7 лет заключения соответственно за злоупотребления при строительстве космодрома Восточный. Кроме того, суд постановил взыскать с них более 5 млрд руб. Впрочем, как сообщал ЕРЗ, по заверениям арбитражного руководства военно-строительной компании, все долевые объекты бывшего «Дальспецстроя» (который в марте нынешнего года в виде ГВСУ №6 занимал 1-е место в ТОП застройщиков Хабаровского края) будут достроены. Фото: www.newvz.ru Челябинск, 8 июня Центральный районный суд г. Челябинска изменил меру пресечения учредителю строительной компании «Речелстрой» (3-е место в ТОП региона на 01.12.2017) Андрею Пязоку. Для того, чтобы выйти из СИЗО, застройщик заплатил залог в 4 млн руб. В процессе судебного заседания следователь попросил изменить Пязоку меру пресечения в виде заключения под стражей на залог. Также правоохранитель пояснил, что обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях, а также перечислил 2 млн руб. на специальный счёт компании-застройщика и заключил досудебное соглашение со следствием о сотрудничестве. При вынесении такого решения суд учел отсутствие предыдущих судимостей Пязока. Повлияло на положительное решение суда и то, что до задержания он являлся депутатом Совета депутатов Тракторозаводского района Челябинска, имеет положительные характеристики по месту жительства и работы. Однако дольщики проблемной стройки отнеслись к такой новости негативно. Известно, что на достраивание объекта застройщик направил 25 млн руб. по соглашению со следствием. Однако, по мнению дольщиков, этого мало: «Мы считаем, что на эти цели он должен потратить в десятки раз больше — миллиард, — говорят они. — Но если есть возможность взять с него хоть какие-то деньги, уже хорошо». К слову, дольщики домов недостроенного микрорайона «Чурилово Lake City» регулярно проводят акции протеста. Напомним, что средства дольщиков пропали при строительстве жилого комплекса в 2015—2016 годах. Сейчас по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) проводятся бухгалтерские и оценочные экспертизы. Потерпевшими признаны более 1 400 человек. На днях стало известно, что достраивать этот проблемный объект будет достраивать уже другой застройщик — «ФСК „Западный Луч“ (8-е место в ТОП застройщиков по региону). Также следователи проверяют на халатность должностных лиц Министерства строительства и инфраструктуры региона, которые обязаны были контролировать работу „Речелстроя“. Уголовное дело о хищении денег дольщиков полиция возбудила в мае прошлого года, но следствие шло вяло. Работа правоохранителей была активизирована в ноябре, после того как Владимир Путин лично позвонил одной из дольщиц. В декабре 2017 года Андрей Пязок был арестован, и с тех пор находился в СИЗО. В мае этого Андрей Пязок (на фото) стал фигурантом еще одного уголовного дела: на сей раз его обвиняют в нарушении законодательства о долевом строительстве в особо крупном размере (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ). Фото: www.morning-news.ru Новосибирск, 13 июня Октябрьский райсуд Новосибирска вынес приговор топ-менеджерам строительного холдинга „Неоград-Инвест“, которые обвинялись в хищении у дольщиков свыше 1 млрд руб. Ранее портал ЕРЗ сообщал о сибирских бизнесменах, сидящих на скамье подсудимых, в числе которых — Владимир Аксенов, Олег Бикбулатов, Наталия Обухова и Екатерина Гремитских. Напомним, что в 2008 году „Неоград-Инвест“ стал застройщиком новосибирского жилого комплекса „Закаменский“ в составе шести многоэтажных домов. В 2014 году по многочисленным заявлениям обманутых клиентов холдинга ГУ МВД России по Новосибирской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По подсчетам полиции компания похитила свыше 1 млрд руб. из средств, принадлежащих более 650 инвесторам. В августе 2015 года 200-томное уголовное дело поступило в Октябрьский райсуд. Бывшего президента и бенефициара „Неограда-Инвест“ Владимира Аксенова суд приговорил к четырем годам десяти месяцам лишения свободы, экс-руководителю предприятия Олегу Бикбулатову назначил четыре года и шесть месяцев. Срок они будут отбывать в колонии-поселении. Бывший гендиректор ООО „Неоград-инвест“ Екатерина Гремитских отделалась условным сроком. Больше всех — пять лет колонии общего режима — получила вице-президент группы компаний „Неоград-Инвест“ Наталия Обухова. Иски обманутых дольщиков к обвиняемым будут рассмотрены в гражданском процессе. В ходе следствия было установлено, что с 2007 по 2014 год девелоперы без разрешения на осуществление строительства заключали с гражданами договоры займа и предварительные договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов в микрорайоне Закаменский. О митингах обманутых дольщиков „Закаменского“ портал ЕРЗ информировал зимой этого года. Самый известный долгострой региона достраивают более 8-ми лет. Согласно официальной информации о дорожной карте, опубликованной на сайте Минстроя, ввести в эксплуатацию дома в микрорайоне Закаменский планируется в 2018—2019 годах. Фото: www.kommersant.ru Ярославль, 14 июня Алексей Лагунин, директор ООО „Мариан Строй“, которое строит дома в Ярославле по ул. Дзержинского и ул. Балтийская, на днях задержан сотрудниками правоохранительных органов. И хотя девелопер оставил без денег и квартир десятки обманутых дольщиков, прокуратура настаивала на его аресте пока только по факту неуплаты налогов в особо крупном размере. По версии правоохранителей застройщик не уплатил в казну более 15 млн руб. налогов. В то время как обманутые дольщики требовали от Лагунина достроить их объекты, а государство — проконтролировать сферу долевого строительства на предмет добросовестного выполнения взятых на себя обязательств, Алексей Лагунин беззаботно жил в Испании на своей вилле. В 2016 году Кировский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лагунина. Позже за его поимку была назначена награда — 1 млн руб. Бизнесмен был объявлен в международный розыск. В итоге Алексея Лагутина (на фото) задержали в Испании, и теперь он будет экстрадирован в Россию. Фото: www.mk.ru Казань, 18 июня За крупное мошенничество Вахитовским райсудом г. Казани осужден совладелец казанского ООО „Стандартпромстрой“ Артем Макаров. „Макаров был признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение (ст. 159 УК РФ)“, сообщило ведомство. По версии следствия застройщик похитил деньги 18 дольщиков. Как указано в материалах дела, Макаров обещал гражданам недвижимость, в том числе квартиры в якобы строящемся в Казани жилом комплексе „Ново-Казань“ (»Вишневый парк»), однако свои обещания выполнять не собирался. Общая сумма причиненного гражданам ущерба превысила 6,6 млн руб. ООО «Стандартпромстрой» было зарегистрировано в Казани в мае 2012 года с уставным капиталом 16 тыс. руб. Учредителями выступили Макаров (50%) и два гражданина РФ (по 25%). В феврале нынешнего года налоговые органы приняли решение об исключении компании из реестра юридических лиц как недействующей. Первые махинации с недвижимостью датируются 2012—2013 годами, когда г-н Макаров занимался риэлторской деятельностью. «Не собираясь исполнять принятые на себя договорные обязательства, подписал с потерпевшими договоры поручения по подготовке документов и совершения иных юридически значимых действий для оформления земельных участков для индивидуального жилищного строительства», сказано в приговоре. Недобросовестный застройщик собрал с двух граждан более 2,8 млн руб., обещая перевести участки сельскохозяйственного назначения в категорию «населенные пункты», чтобы они смогли построить на них себе коттеджи. В 2015 году Артем Макаров запустил рекламную кампанию, объявив себя застройщиком ЖК «Ново-Казань», который, якобы будет возведен в «экологически чистом районе» неподалеку от поселка Салмачи в Приволжском районе столицы Татарстана. «Не имея разрешения на строительство, подсудимый сообщил заведомо ложные сведения о наличии у него разрешительных документов, либо получении их в ближайшее время», говорится в приговоре. Между тем в рекламе обещалось, что ЖК, включающий в себя 25 домов, школу и детский сад, возведут всего за год, причем квартиры в нем можно будет приобрести всего лишь по 35 тыс. руб. за 1 кв. м. В рекламных материалов фигурировали фотографии якобы утвержденных планов строительства. При этом «Стандартпромстрой» позиционировался как «филиал строительной компании Москвы», которая «на строительном рынке России работает уже более десяти лет» и «осваивает новые отрасли». Согласно материалам дела, при личной встрече с дольщиками Макаров уверял, что он уже построил в Казани несколько домов. Как выяснили следователи, в 2015—2016 годах Артем Макаров заключил предварительные договоры купли-продажи квартир с 16 гражданами, с которых собрал в общей сложности более 3,7 млн руб. Когда дольщики интересовались ходом строительства и просили показать разрешительные документы, Макаров заверял, что они «почти готовы, находятся на подписи». Вскоре он сообщил, что проект согласовать не удалось, но при этом заверил, что на месте предполагаемого «Ново-Казань» будет построен другой ЖК — «Вишневый парк», более благоустроенный. Но комплекс так и не был построен. Как следует из материалов дела, в числе потерпевших оказался один гражданин, который внес за двухкомнатную квартиру в ЖК «Ново-Казань» в 2015 году предоплату в размере 350 тыс. руб. В начале 2016 года с ними перезаключили договор, пообещав аналогичное жилье в «Вишневом парке». При этом Макаров даже написал ему расписку о возврате денег в случае неисполнения обязательств. Однако дольщик не получил ни квартиры, ни своих денег. Весной 2017 года обманутые недобросовестным застройщиком дольщики обратились с заявлениями в МВД по Татарстану, где в отношении Макарова возбудили уголовное дело. По ходатайству следствия суд заключил его под стражу. В итоге Вахитовский райсуд г. Казани осудил Артема Макарова (на фото) на пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Свою вину девелопер признал частично, не отрицая того факта, что он привлекал деньги граждан, не имея разрешения на строительство. Фото: www. m.realnoevremya.ru Екатеринбург, 19 июня Прокуратура Свердловской области обвинила генерального директора ЗАО «Рубикон-Аэро Инвест» Владимира Букина и финансового директора компании Елену Смирнягину в хищении средств дольщиков на сумму около 550 млн руб. Руководителям строительной организации инкриминируются ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями») и ст. 159.1 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Слушание дело скоро начнется в Чкаловском райсуде Екатеринбурга. По версии правоохранителей с 2010 по 2015 год «Рубикон-Аэро Инвест» осуществлял возведение многоквартирного жилого дома в Екатеринбурге по ул. Щербакова, 20 (ЖК «Щербакова»). Строительная организация оказалась не состоянии завершить строительство третьей части пускового комплекса. При этом 200 квартир и четыре нежилых помещения в третьей части жилого комплекса были проданы за 782 млн руб. Дольщики квартир понесли материальный ущерб на сумму сверх 548 млн руб. Помимо этого, как выяснилось в ходе следствия, заключая договор с банком, гендиректор предоставил заведомо ложные сведения, а затем совершил хищение денежных средств в размере 60 млн руб. Портал ЕРЗ регулярно информирует об акциях протеста дольщиков ЖК «Щербакова, 20». Напомним, что возведение третьего пускового комплекса ЖК (на фото) приостановлено еще три года назад. По словам обманутых дольщиков, с тех пор они не получили ни квартир, ни поддержки властей. Фото: www.pravdaurfo.ru Пермь, 20 июня Ленинский райсуд г. Перми вынес обвинительные приговоры двум руководителям ООО «Кайзер», похитил у участников долевого строительства около 150 млн руб. Оба фигуранта, Ирина Посыпайченко и Руслан Халитов, были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Пермский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденных, однако в целом оставил решение суда первой инстанции без изменения. Апелляционная инстанция лишь уточнила, что иски ряда потерпевших, ранее обращавшихся в суд в гражданско-правовом порядке, подлежат взысканию солидарно с обоих осужденных. С июля 2013-го по июнь 2015 года компания обещала своим клиентам продать квартиры в 11-ти своих новостройках на территории города. Руководители организации завлекали покупателей низкой стоимостью и быстрыми сроками сдачи жилья. Так, еще в конце 2014 года должны были достроить дом по ул. Автозаводская, 93 (на фото). Похожая история и с объектами по ул. Лизы Чайкиной, 30А, Олега Кошевого, 36 и др. Граждане вложили деньги в строительство объектов, но обещанных квартир и не получили. В реальности строительство домов так и не началось. Руководители фирмы не имели возможности организовать строительство жилых домов, да и разрешительных документов на застройку объектов у них не было. От рук недобросовестных бизнесменов пострадал 171 человек. Для возмещения ущерба правоохранители арестовали имущество строительной организации и личное имущество обвиняемых на сумму более 67 млн руб. Фото: www.storage.googleapis.com Уфа, 21 июня В отношении руководства уфимского ЖСК «Жилой дом №41/1 на улице Гурьевская» возбуждено уголовное дело по факту незаконного привлечения средств граждан на строительство (ч. 1 ст. 200.3 УК РФ), сообщила прокуратура Уфы. Прокурорская проверка установила, что, разместив рекламу в интернете о продаже квартир в строящемся доме в районе торгового комплекса «Иремель» (на фото), ЖСК начиная с 2016 года собрал с четырех граждан более 3,5 млн руб. «При этом организация официально не являлась застройщиком объекта, не имела разрешения на строительство и не обладала правами на земельный участок, на котором строится дом», сообщило надзорное ведомство. ЖСК «Жилой дом №41/1 на улице Гурьевская» основан в 2009 году Лилией Рахматуллиной. В настоящее время его учредителями являются пять физлиц, в том числе Светлана Ибатуллина, Светлана Дзиковская, Александра Пироговская и председатель кооператива Сергей Диденко. Фото: www. i3.photo.2gis.com Саратов, 21 июня Саратовский облсуд рассмотрел жалобу застройщика Александра Белича, арестованного за обман участников долевого строительства. Бизнесмен обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и останется под арестом до конца лета. Адвокаты Белича настаивали на том, что нет необходимости содержать под стражей их подзащитного, ходатайствуя об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Однако решение суда первой инстанции облсудом оставлено без изменений, а апелляционная жалоба — без удовлетворения. Владимир Белич являлся председателем ЖСК «Оптимист-2000» и ЖСК «Рубин». На счету ЖСК «Оптимист-2000» несколько недостроенных домов по ул. Алексеевская, Наумовская и Рябиновская, без денег и жилья остались 383 семьи дольщиков. Еще порядка 200 семей потеряли деньги в ЖСК «Рубин». Портал ЕРЗ сообщал об аресте предпринимателя. Напомним, что Александра Белича (на фото) год назад взяли под стражу после приезда председателя Госдумы Вячеслава Володина на свою малую родину. Фото: www.vzsar.ru Санкт-Петербург, 26 июня Генеральный директор АО «Главстройкомплекс» (19-е место в ТОП по Ленинградской области) Николай Пасяда стал фигурантом пяти уголовных дел по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). С 2005 по 2012 год Пасяда был вице-губернатором Ленинградской области по строительству, дорожному хозяйству, энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству. Как сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, в Куйбышевском райсуде находится 128 делопроизводств, составленных в отношении компании-ответчика. В числе взыскателей — ФНС, Фонд социального страхования, юридические и физические лица. Все они пытаются взыскать со строительной компании денежные средства, уплаченные по договору участия в долевом строительстве, неустойки и компенсации морального вреда. В рамках пяти исполнительных производств по задолженности на общую сумму более 2,5 млн руб. гендиректор АО «Главстройкомплекс» был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Несмотря на это, г-н Пасяда не предпринял мер по выплате задолженностей в рамках указанных исполнительных производств, хотя имел такую возможность. В итоге дознаватели службы судебных приставов возбудили в отношении Николая Пасяды (на фото) пять уголовных дел, рассказали в управлении. С целью получения дополнительных доказательств в офисе «Главстройкомплекса» дознавателями федеральной службы судебных приставов с участием сотрудников ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области проведены обыски. Напомним, что компания возводит объекты в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Среди них ЖК «Радужный», ЖК «Галактика» и др. Фото: www.dp.ru Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ