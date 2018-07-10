Преподавательницу из Владивостока признали виновной в получении взяток

Фрунзенский районный суд Владивостока признал преподавателя одного из ВУЗов города виновной в получении взятки и служебном подлоге, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

В суде установили, что женщина, являясь преподавателем, получала от студентов деньги в размере от 500 до 3 тысяч рублей.

Во время следствия было установлено 11 фактов служебного подлога. Автомобиль обвиняемой был арестован для обеспечения исполнения приговора.

В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину, поэтому дело было рассмотрено в особом порядке.

Суд определил фигурантке дела наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Помимо этого ей было запрещено заниматься преподавательской деятельностью на протяжении двух лет.