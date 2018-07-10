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Преподавательницу из Владивостока признали виновной в получении взяток
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Преподавательницу из Владивостока признали виновной в получении взяток 

Primpress 6 часов назад
Фото: Primpress
Фрунзенский районный суд Владивостока признал преподавателя одного из ВУЗов города виновной в получении взятки и служебном подлоге, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
В суде установили, что женщина, являясь преподавателем, получала от студентов деньги в размере от 500 до 3 тысяч рублей.
Во время следствия было установлено 11 фактов служебного подлога. Автомобиль обвиняемой был арестован для обеспечения исполнения приговора.
В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину, поэтому дело было рассмотрено в особом порядке.
Суд определил фигурантке дела наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Помимо этого ей было запрещено заниматься преподавательской деятельностью на протяжении двух лет.
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