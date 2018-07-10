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Убил подругу на день рождения
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Убил подругу на день рождения 

ТВ-МИГ 7 часов назад
Фото с ресурса uaomos.news
25-летнего жителя Собинского района будут судить за убийство несовершеннолетней. Региональный Следком завершил расследование о дерзком преступлении, произошедшем в марте прошлого года в Лакинске.
Следствием установлено, что в марте прошлого года 16-летняя жительница Собинского района ушла из дома, сказав родственникам, что идёт на встречу с подругами. Домой девочка уже не вернулась. На её поиски отправились различные силовые структуры. Лишь благодаря совместной работе Следкома, уголовного розыска и отдела по раскрытию преступления против личности регионального УМВД 12 февраля 2018 года было раскрыто это дерзкое преступление, а задержанный по подозрению молодой человек дал признательные показания.
По версии правоохранителей, дело было так. В конце марта 2017 года в Лакинске парень отмечал день рождения в компании знакомых, куда была приглашена и потерпевшая. После того, как разошлись гости, обвиняемый поссорился с девушкой, причём, причину размолвки он не смог вспомнить.
Как впоследствии подозреваемый рассказал следствию, слова девушки оказались очень обидными для него, и он стал её душить. Бездыханное тело убийца спрятал в шкафу комнаты, а вещи и мобильный телефон жертвы выкинул в мусорный контейнер рядом с домом.
После происшествия ещё несколько дней к имениннику ходили гости и только в начале апреля, продолжая скрывать следы убийства, обвиняемый перенёс тело несовершеннолетней из квартиры в заброшенную котельную, где и присыпал строительным мусором.
На допросе молодой человек раскаялся в содеянном и рассказал, что всё вышло случайно, а с девушкой он был знаком с 2009 года. Психиатрическая медэкспертиза заключила, что убийца страдает расстройством личности, но является вменяемым и может отвечать за свой поступок в общем уголовном порядке.
В настоящий момент обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
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