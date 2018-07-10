Ещё
Убивший коллегу врач в Хакасии получил 13 лет колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убивший коллегу врач в Хакасии получил 13 лет колонии 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Черногорский городской суд (Хакасия) вынес приговор врачу, который убил своего коллегу во время пьяной драки весной прошлого года. Мужчина получил 13 лет колонии строгого режима, сообщила газета «Хакасия».
Известно, что в день случившегося два эскулапа распивали спиртное. Позже между ними возник конфликт, который перерос в драку. Осужденный ударил начал бить коллегу руками, ногами и деревянной ножкой от стула. Повалив оппонента на пол, мужчина дважды прыгнул ему на грудную клетку. От полученных травм потерпевший сразу скончался.
Подсудимый вину свою так не признал. Кроме лишения свободы, с него назначили взыскать 500 тысяч рублей компенсации морального вреда семье погибшего.
Убившая сына пенсионерка в Норильске больше, чем на шесть лет отправится в колонию общего режима. Сына, алкоголика и дебошира, женщина заколола ножом.
360tv.ru: последние новости
«Никаких проблем». Актер Александр Иншаков рассказал об инциденте с изъятым пистолетом Воры в Уфе вытащили из салона связи 14 коробок из-под iPhone DJ Smash рассказал о попытках его подкупить
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог
Россия установила космический рекорд185
Украина предложила России ядерную сделку73
Российского «Охотника» назвали выдумкой61
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки99
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение