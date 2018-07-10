Убивший коллегу врач в Хакасии получил 13 лет колонии

Черногорский городской суд ( Хакасия ) вынес приговор врачу, который убил своего коллегу во время пьяной драки весной прошлого года. Мужчина получил 13 лет колонии строгого режима , сообщила газета «Хакасия».

Известно, что в день случившегося два эскулапа распивали спиртное. Позже между ними возник конфликт, который перерос в драку. Осужденный ударил начал бить коллегу руками, ногами и деревянной ножкой от стула. Повалив оппонента на пол, мужчина дважды прыгнул ему на грудную клетку. От полученных травм потерпевший сразу скончался.

Подсудимый вину свою так не признал. Кроме лишения свободы, с него назначили взыскать 500 тысяч рублей компенсации морального вреда семье погибшего.