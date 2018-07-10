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Сотрудник ГУФСИН оказал активное сопротивление при задержании
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Сотрудник ГУФСИН оказал активное сопротивление при задержании 

Все новости Новосибирской области 8 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В Новосибирске суд Советского района вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника дежурной части исправительной колонии №8. Офицер ГУФСИН обвинялся в получении трех взяток и драке с сотрудниками полиции. По словам заместителя прокурора Советского района Станислава Золотарева, 32-летний мужчина с марта по июнь прошлого года получил лично три взятки — 10, 18 и 40 тысяч рублей за пронос сотовых телефонов на территорию колонии.
«Мужчина был задержан при получении третьей взятки, — говорит Станислав Золотарев. — При задержании злоумышленник оказал сопротивление с применением насилия к сотруднику полиции. Бывший служащий не признал вину в совершенных преступлениях, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а на его автомобиль наложен арест».
Суд признал офицера ГУФСИН виновным и приговорил к 3,5 годам в колонии общего режима. Кроме того, взяточник выплатит государству штраф в размере 410 тысяч рублей.
Кстати, УК РФ предусматривает наказание не только за получение взятки, но и дачу. Недавно жителя Новосибирска приговорили за попытку дать взятку за возвращение водительского удостоверения. Он предложил инспектору ГИБДД деньги, а в итоге ему пришлось дополнительно заплатить еще и штраф. Как установило следствие, утром 15 декабря 2017 года 54-летний мужчина явился в межрайонный экзаменационный отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения № 2. Целью визита был возврат водительского удостоверения, однако для этого Александр У. избрал противоправный путь.
Он обратился к принимающему экзамен инспектору с просьбой вернуть ему права без всяких вопросов и взамен предложил десять тысяч рублей. После этого нетерпеливого водителя задержали сотрудники полиции. Суд приговорил взяткодателя к штрафу в размере шесть тысяч рублей. Деньги, которыми мужчина пытался соблазнить инспектора, изъяты в пользу государства.
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