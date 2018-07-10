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Ростовчанку осудят на разбойное нападение на четырех парней
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Ростовчанку осудят на разбойное нападение на четырех парней 

Ростовские Вести 8 часов назад
В Ростове-на-Дону передано в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении разбойных нападений. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, молодая ростовчанка и четверо ее знакомых с помощью специально разработанной преступной схемы знакомились с молодыми людьми на сайте знакомств, приглашали приехать в безлюдное место и, угрожая электропневматическими автоматами АК-47, совершали разбойные нападения, забирая имущество и деньги. Всего от действия преступников пострадало около четырех человек. На протяжении длительного времени девушка скрывалась от следствия. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий беглянку удалось задержать. Теперь молодая девушка предстанет перед судом.
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