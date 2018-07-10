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Жителю Камчатки грозит 20 лет лишения свободы за показ порнографии 9‐летней падчерице
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Жителю Камчатки грозит 20 лет лишения свободы за показ порнографии 9‐летней падчерице 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Жителя города Вилючинска в Камчатском крае обвинили в совращении девятилетней падчерицы. Мужчина показывал ребенку порнографические фильмы. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на краевую прокуратуру.
31-летний обвиняемый неоднократно показывал девятилетней девочке порнографические фильмы в январе и феврале в своей квартире, расположенной в доме на улице Победы. Он совершал над несовершеннолетней действия сексуального характера и предлагал повторить сцены из порнофильмов.
Девочка рассказала бабушке о том, что происходит в квартире, пока дома нет матери. Мужчину заключили под стражу. Ранее он пробыл в колонии восемь лет и 11 месяцев за изнасилование несовершеннолетней и причинение ее здоровью тяжкого вреда. Экспертиза не выявила психических отклонений у злоумышленника. Заведено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
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