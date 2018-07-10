Жителю Камчатки грозит 20 лет лишения свободы за показ порнографии 9‐летней падчерице

Жителя города Вилючинска Камчатском крае обвинили в совращении девятилетней падчерицы. Мужчина показывал ребенку порнографические фильмы. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на краевую прокуратуру.

31-летний обвиняемый неоднократно показывал девятилетней девочке порнографические фильмы в январе и феврале в своей квартире, расположенной в доме на улице Победы. Он совершал над несовершеннолетней действия сексуального характера и предлагал повторить сцены из порнофильмов.

Девочка рассказала бабушке о том, что происходит в квартире, пока дома нет матери. Мужчину заключили под стражу. Ранее он пробыл в колонии восемь лет и 11 месяцев за изнасилование несовершеннолетней и причинение ее здоровью тяжкого вреда. Экспертиза не выявила психических отклонений у злоумышленника. Заведено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.