Житель Южно‐Сахалинска украл более 1 млн рублей из почтового отделения и салона «МТС»

Суд признал виновным жителя Южно-Сахалинска в ограблении офиса продаж « МТС » и разбойном нападении на отделение « Почты России ». Об этом сообщила прокуратура Сахалинской области.

Установлено, что осужденный с сообщником проникли в офис продаж «МТС» и выкрали из сейфа 698 000 рублей в декабре 2016 года. Также злоумышленники напали на сотрудника отделения почтовой связи «Почта России» в августе 2017 года. Они открыто похитили 384 800 рублей.

Обвиняемый признался в преступлениях. Суд назначил ему 7,5 лет исправительной колонии строгого режима