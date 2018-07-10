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Житель Южно‐Сахалинска украл более 1 млн рублей из почтового отделения и салона «МТС»
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Житель Южно‐Сахалинска украл более 1 млн рублей из почтового отделения и салона «МТС» 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Суд признал виновным жителя Южно-Сахалинска в ограблении офиса продаж «МТС» и разбойном нападении на отделение «Почты России». Об этом сообщила прокуратура Сахалинской области.
Установлено, что осужденный с сообщником проникли в офис продаж «МТС» и выкрали из сейфа 698 000 рублей в декабре 2016 года. Также злоумышленники напали на сотрудника отделения почтовой связи «Почта России» в августе 2017 года. Они открыто похитили 384 800 рублей.
Обвиняемый признался в преступлениях. Суд назначил ему 7,5 лет исправительной колонии строгого режима.
Двое неизвестных ограбили 23‐летнюю сотрудницу почты II класса Марину Н. на участке автодороги Хутор Мирный — хутор Гайдамачка в Ростовской области. На глазах очевидцев они забрали у Марины 150 тысяч рублей, предназначенные для выплаты пенсий.
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