Житель Южно‐Сахалинска украл более 1 млн рублей из почтового отделения и салона «МТС» 

Суд признал виновным жителя Южно-Сахалинска в ограблении офиса продаж «МТС» и разбойном нападении на отделение «Почты России». Об этом сообщила прокуратура Сахалинской области.
Установлено, что осужденный с сообщником проникли в офис продаж «МТС» и выкрали из сейфа 698 000 рублей в декабре 2016 года. Также злоумышленники напали на сотрудника отделения почтовой связи «Почта России» в августе 2017 года. Они открыто похитили 384 800 рублей.
Обвиняемый признался в преступлениях. Суд назначил ему 7,5 лет исправительной колонии строгого режима.
Двое неизвестных ограбили 23‐летнюю сотрудницу почты II класса Марину Н. на участке автодороги Хутор Мирный — хутор Гайдамачка в Ростовской области. На глазах очевидцев они забрали у Марины 150 тысяч рублей, предназначенные для выплаты пенсий.