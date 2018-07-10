Угроза уголовной ответственности заставила главу кооператива на Камчатке расплатился с работником

Прокуратура Вилючинска провела проверку и возбудила уголовное дело в отношении председателя строительного кооператива «ЭХО» в марте 2018 года. Он не выдавал зарплату работнику, который уволился еще в 2016 году. Об этом сообщила прокуратура Камчатского края.

Следствием установлено, что председатель кооператива не выдал заработную плату плотнику-бетонщику. При увольнении ему дали только справку о задолженности по выплате 463 тысяч рублей, скопившейся с апреля 2015 года по март 2016 года.

Спустя два года с момента увольнения работника председатель так и не погасил зарплатный долг. Соответствующий судебный приказ он проигнорировал и продолжил тратить деньги на другие нужды.

Председатель полностью выплатил заработную плату сотруднику только после возбуждения против него уголовного дела. В связи с примирением руководителя «ЭХО» с работником дело закрыли.