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Угроза уголовной ответственности заставила главу кооператива на Камчатке расплатился с работником
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Угроза уголовной ответственности заставила главу кооператива на Камчатке расплатился с работником 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Прокуратура Вилючинска провела проверку и возбудила уголовное дело в отношении председателя строительного кооператива «ЭХО» в марте 2018 года. Он не выдавал зарплату работнику, который уволился еще в 2016 году. Об этом сообщила прокуратура Камчатского края.
Следствием установлено, что председатель кооператива не выдал заработную плату плотнику-бетонщику. При увольнении ему дали только справку о задолженности по выплате 463 тысяч рублей, скопившейся с апреля 2015 года по март 2016 года.
Спустя два года с момента увольнения работника председатель так и не погасил зарплатный долг. Соответствующий судебный приказ он проигнорировал и продолжил тратить деньги на другие нужды.
Председатель полностью выплатил заработную плату сотруднику только после возбуждения против него уголовного дела. В связи с примирением руководителя «ЭХО» с работником дело закрыли.
Уклоняющегося от алиментов жителя Тамбовской области задержали судебные приставы после того, как мужчина сдал в наем одному из них свою квартиру. Общая сумма долга нерадивого отца составила 150 тысяч рублей.
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