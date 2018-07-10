Суд в Москве рассмотрит иск нижегородской колонии к участнице Pussy Riot

Заседание назначено на 10.00.

Ранее суд провел беседу со сторонами, по итогам которой в качестве соответчика по иску был привлечен автора статьи Сергей Ежов.

Представители исправительной колони в суде заявили, что информация в статье о контракте между колонией и компанией «Авангард-спецодежда» для продажи медицинских халатов является ложной и носит порочащий характер. Неправдивыми, как считают в колонии, являются сведения о нарушении трудовых норм, переработках и заниженной зарплате.

В суде также выступил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дмитрий Казаков , который не раз посещал исправительную колонию с проверкой и разговаривал с заключенными. Он подтвердил, что администрация колонии систематически занижала зарплату заключенных, не учитывая две трети рабочих дней, проведенных ими на производстве.

Статья «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей скорой?» была опубликована «Собеседником» 21 августа 2017 года. В ней говорится об условиях труда заключенных, которые отбывают наказание в нижегородской женской исправительной колонии №2. Истцы выражают несогласие с опубликованной в «Собеседнике» статьей и просят обязать издание опубликовать опровержение. Ранее в суде были допрошены автор статьи Сергей Ежов и шесть бывших заключенных колонии. Алехина указала, что ее высказывания о низкой заработной плате и тяжелых условиях труда основаны на платежных документах, личных наблюдениях и информации других заключенных.