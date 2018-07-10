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В Венесуэле заключенные захватили тюрьму
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Правозащитник: в Венесуэле заключенные захватили здание тюрьмы 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Juan Barreto
Группа политических заключенных в Венесуэле в понедельник взяла под контроль здание своей тюрьмы при одной из самых мощных венесуэльских спецслужб — Боливарианской службе разведки (SEBIN), сообщила венесуэльская правозащитница Тамара Суджу.
"Я получаю информацию, что заключенные в здании SEBIN Helicoide, находившиеся 55 дней без связи с внешним миром, протестуют, они выдавили решетки, дойдя чуть ли не до зала свиданий. Они протестуют против нарушений прав человека, поскольку они отрезаны от своих адвокатов и семей", — написала в своем микроблоге в Twitter Суджу.
Опубликованные в сети кадры свидетельствуют, что заключенные действительно выломали решетки. По словам одного из заключенных Фреда Мавареса, бунтовщики требуют от властей соблюдать их права человека. "Господа, переговоров с уполномоченным SEBIN не будет, только напрямую с прокуратурой, а если здесь произойдет бойня, ответственной за нее будут государственные власти", — заявил Маварес в размещенном в интернете видеообращении.
При этом сам Маварес должен был выйти из тюрьмы еще в 2016 году, однако это решение так и не было выполнено SEBIN.
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