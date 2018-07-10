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Безработный откусил мужчине пол-уха на детской площадке в Рублево
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Безработный откусил мужчине пол-уха на детской площадке в Рублево 

Агентство «Москва» 14 часов назад
Столичная полиция задержала мужчину, который во время ссоры в пос. Рублево откусил половину уха своему оппоненту. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, инцидент произошел месяц назад — 9 июня. В полицию обратился 26-летний москвич, который сообщил, что на детской площадке на ул. 2-я Новорублевская у него возник конфликт со знакомым гражданином. «Словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой знакомый откусил заявителю половину ушной раковины», — отметил источник.
В ходе розыска недалеко от места происшествия оперативники задержали 31-летнего безработного жителя столицы, которого полностью изобличили в содеянном. Подозреваемый дал признательные показания. Против мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и взяли с него подписку о невыезде.
Агентство «Москва»: последние новости
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