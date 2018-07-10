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Житель Камчатки из‐за обидных шуток убил пенсионера
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Житель Камчатки из‐за обидных шуток убил пенсионера 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Житель поселка Ключи на Камчатке в субботу зарезал пенсионера. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили «Аргументы и Факты».
Пьяный 47-летний мужчина поссорился с 68-летним пенсионером в одном из домов поселка Ключи. Односельчанин обидно пошутил над мужчиной. В ответ на это злоумышленник не менее семи раз ударил пенсионера в грудь ножом.
В результате инцидента пожилой мужчина скончался на месте. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Оказалось, что за день до убийства он был освобожден из-под стражи. Теперь его снова арестовали. Расследование продолжается.
В день семьи, любви и верности в Великом Устюге (Вологодская область) местная жительница во время ссоры ударила ножом 42‐летнего сожителя. По пути в больницу мужчина скончался.
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