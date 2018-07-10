Житель Камчатки из‐за обидных шуток убил пенсионера

Житель поселка Ключи на Камчатке в субботу зарезал пенсионера. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили «Аргументы и Факты».

Пьяный 47-летний мужчина поссорился с 68-летним пенсионером в одном из домов поселка Ключи. Односельчанин обидно пошутил над мужчиной. В ответ на это злоумышленник не менее семи раз ударил пенсионера в грудь ножом.

В результате инцидента пожилой мужчина скончался на месте. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Оказалось, что за день до убийства он был освобожден из-под стражи. Теперь его снова арестовали. Расследование продолжается.