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Самарская полиция проводит проверку информации об избиении местного депутата
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Самарская полиция проводит проверку информации об избиении местного депутата 

ТАСС 15 часов назад
САМАРА, 10 июля. /ТАСС/. Самарская полиция проводит проверку по факту публикаций в СМИ и соцсетях информации об избиении члена регионального штаба Общероссийского народного фронта, депутата Самарского района города Самары Аркадия Лазарева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
Ранее Лазарев на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил, что в ночь на 8 июля после просмотра в самарской фан-зоне трансляции матча Россия — Хорватия у него произошел инцидент со старшиной полиции. Полицейский якобы отобрал у депутата телефон, на который тот снимал происходящее, и нанес ему телесные повреждения. В результате Лазарев, по его словам, был вынужден обратиться за медицинской помощью и сейчас находится на лечении в отделении травматологии городской больницы.
"Полиция проводит проверку по факту публикаций в соцсетях и СМИ. Если вина сотрудника полиции подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, а его руководство будет привлечено к дисциплинарной ответственности", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
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