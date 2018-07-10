21-летняя интернет-мошенница осуждена в Арзамасе 

Арзамасский городской суд вынес приговор 21-летней местной жительнице, которая обвинялась в четырех эпизодах мошенничества.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщила старший помощник Арзамасского городского прокурора Людмила Золотарева.
По данным следствия, женщина приобретала через сеть интернет мелкооптовые партии одежды. В качестве подтверждения оплаты она предъявляла продавцу фотокопии чеков, якобы свидетельствующих об оплате покупки через банкомат.
Продавец, не дождавшись поступления оплаты, обратился в полицию. Итогом стало возбуждение уголовного дела.
В ходе следствия женщина возместила потерпевшему нанесенный ущерб. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что нижегородская интернет-мошенница обманула девять граждан России.