21-летняя интернет-мошенница осуждена в Арзамасе

Арзамасский городской суд вынес приговор 21-летней местной жительнице, которая обвинялась в четырех эпизодах мошенничества.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщила старший помощник Арзамасского городского прокурора Людмила Золотарева

По данным следствия, женщина приобретала через сеть интернет мелкооптовые партии одежды. В качестве подтверждения оплаты она предъявляла продавцу фотокопии чеков, якобы свидетельствующих об оплате покупки через банкомат.

Продавец, не дождавшись поступления оплаты, обратился в полицию. Итогом стало возбуждение уголовного дела.

В ходе следствия женщина возместила потерпевшему нанесенный ущерб. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.