Суд в Москве санкционировал заочный арест бывшего главы банка «Советский» 

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Тверской суд Москвы выдал санкцию на заочный арест бывшего председателя совета директоров банка «Советский» Станислава Митрушина по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде. Срок ареста исчисляется с момента задержания или передачи в РФ и составляет два месяца, уточнили в суде.
Митрушину заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Он объявлен в федеральный и международный розыск, добавили в суде.