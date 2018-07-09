Суд в Москве санкционировал заочный арест бывшего главы банка «Советский»

"Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде. Срок ареста исчисляется с момента задержания или передачи в РФ и составляет два месяца, уточнили в суде.

Митрушину заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Он объявлен в федеральный и международный розыск, добавили в суде.