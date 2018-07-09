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Жителя Владимирской области осудят за убийство 16-летней девушки
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Жителя Владимирской области осудят за убийство 16-летней девушки 

АиФ Владимир 16 часов назад
Фото: АиФ Владимир
Суд рассмотрит дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки в Собинском районе Владимирской области, сообщает следственное управление СК России по региону.
8 марта 2017 года учащаяся Собинского колледжа ушла из дома, сообщив родителям, что идет к подруге. Домой она не вернулась, но до конца марта выходила на связь с родственниками и собиралась приехать 8 апреля. Однако девушка так и не появилась дома.
К поискам пропавшей присоединились сотрудники силовых служб. Почти год спустя, в феврале 2018 года, обстоятельства исчезновения девушки были раскрыты. 25-летний подозреваемый в убийстве был задержан и показал место, где спрятал тело.
По версии следствия, 31 марта парень отмечал день рождения в компании, где была девушка. После ухода гостей пьяный молодой человек в ходе ссоры задушил ее. Позже он сообщил следователям, что не помнит, из-за чело произошел конфликт, но обиделся на оскорбления. Злоумышленник сначала спрятал тело в шкафу в своей комнате. Несколько дней к нему приходили гости, а 4 апреля он вынес тело из квартиры в заброшенную котельную и засыпал строительным мусором.
Обвиняемый был знаком с девушкой с 2009 года. В ходе экспертизы установлено, что он страдает психическим расстройством, но является вменяемым. Молодой человек дал признательные показания и выразил раскаяние в содеянном.
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